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В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о ситуации со СПИДом в России

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1 декабря в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Какова статистика по заболеваемости СПИДом в России? Как новый штамм COVID-19 «омикрон» связан с ВИЧ? На каком месте Россия среди других стран по распространенности заболевания? Как происходит лечение от COVID-19 ВИЧ-инфицированных больных? Какова ситуация с обеспечением лекарствами людей с ВИЧ? Какие новые препараты от могут появиться в ближайшее время?

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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