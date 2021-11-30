СК проводит проверку после падения ребенка с третьего этажа ТЦ Тюмени

Следователи СУ СКР по Тюменской области начали проверку по факту падения трехлетнего ребенка с высоты в торгово-развлекательном центре в Тюмени. Название ТРЦ, в котором это произошло, не уточняется.

Известно, что инцидент случился 27 ноября. Очевидцы в соцсетях пишут, что ребенок упал с эскалатора с третьего этажа, приземлился на искусственное дерево, а потом на плиточный пол. По предварительным данным, серьезных травм он не получил.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решение о возбуждении дела будет принято по результатам проверки, пишет megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Тюмени двухлетний мальчик погиб после того, как на него упал старый телевизор. Его матери в этот момент не было дома.