Последствия ночного урагана устраняют в Тамбове

В Тамбове продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на город в ночь на 30 ноября. На телефон диспетчерской поступают сообщения об упавших деревьях и аварийных отключениях электричества.

Так, лицей №14 остался без света. Туда направили мобильные генераторы. Жители дома №33 по улице Тамбов 4 сообщили об упавшем дереве, сотрудники городской аварийно-спасательной службы его уже убрали.

Во время урагана в усадьбе Асеевых ветер повалил ель. Также без электроэнергии осталась станция 36 подъема, которая обеспечивает водой северную часть Тамбова. Сейчас там подача электричества восстановлена.

Сильный ветер был не только в Тамбове этой ночью. Так, в Мичуринске на Интернациональной улице столб упал на проезжую часть, перегородив полосу движения, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ненастная погода с резким понижением атмосферного давления пришла в Москву и область. В столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности.