Семерых офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях на 192 млн рублей

Семерых офицеров Росгвардии, занимающих высокие должности, подозревают в злоупотреблениях и хищениях. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации журналистов, уголовные дела планируют возбудить в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Материалы были переданы в Главное военное следственное управление СКР по итогам проверки в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».

Создание системы обошлось в 192 миллиона рублей, эти средства были полностью «освоены». Однако система так и не заработала.

Под подозрение, как отмечает СМИ, попали генерал-майор Андрей Козлов, генерал-лейтенант Алексей Беляков, генерал-майор Александр Выродов, генерал-лейтенант Валерий Дугинов и три полковника.

Ранее, 30 июля, Военный суд признал бывшего замдиректора Росгвардии генерала Сергея Милейко виновным по делу о мошенничестве с квартирой в Балашихе. В ходе заседания прокурор просил лишить Милейко звания генерал-лейтенанта, наград и оштрафовать его на 800 тыс. рублей.

По информации следствия, жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская.

Помещение по подложным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тыс. рублей его супруге. При этом следствие оценивает стоимость помещения в 21 млн рублей.

В октябре 2020 года Милейко уже задерживали по подозрению в мошенничестве. Тогда у него прошли обыски в рамках возбужденного после проверки военной прокуратуры дела, начатой по инициативе руководства Росгвардии.