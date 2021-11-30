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МИД ответил Блинкену на обвинения в преследованиях в РФ по религиозному признаку

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В России нет преследований по религиозному признаку. Об этом 30 ноября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

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«Безусловно, очередной американский выпад, вписываясь в ряд других недружественных акций США в отношении нашей страны, не останется без нашего внимания», — сказал он «РИА Новости».

Высокопоставленный дипломат отметил, что Россия не следует путем давления, который давно используют США.

Как подчеркнули в Москве, МИД РФ начнет разоблачать действия Вашингтона в этой сфере.

В середине ноября Блинкен назвал Россию в числе стран, которые отличаются «систематическим и вопиющим нарушением религиозных свобод». Документ опубликован на сайте Государственного департамента.

Как из него следует, Россия не соответствует нормам, упомянутым в Акте о религиозных свободах, принятом в Соединенных Штатах в 1993 году. Это якобы выяснили во взаимодействии с негосударственными организациями и религиозными объединениями.

В списке нарушителей американской стороной указаны, в том числе, Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские острова.

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