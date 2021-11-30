Девятилетнего мальчика госпитализировали в Москве после драки в школе

В Москве девятилетний мальчик пострадал в драке в школе. Его госпитализировали в одну из больниц города. Об этом 30 ноября сообщает канал РЕН ТВ.

По информации журналистов, инцидент произошел 29 ноября. Подробности произошедшего выясняются.

Также 29 ноября уголовное дело возбудили после драки двух восьмилетних школьников в Екатеринбурге. Один из них сломал во время потасовки четыре позвонка.

Виновного искали 1,5 месяца. Позже отец обидчика признался, что был в курсе произошедшего. Из-за возраста участника драки его не будут привлекать к уголовной ответственности.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала проверить российских школьников на агрессивность. Повод — участившиеся нападения учащихся на школы.