Стелу «Город трудовой доблести» в Омске готовят к открытию

В Омске проводятся последние приготовления к открытию стелы «Город трудовой доблести». Само открытие должно состояться накануне Нового года. До 22 декабря подрядчик должен завершить монтаж стелы и пилота, а до 26 декабря — полностью благоустроить территорию, прилегающую к памятному знаку.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что торги на выполнение работ выиграл предприниматель из Челябинска Алексей Фроликов. Госконтракт заключен на 58,7 млн рублей. Автор монумента — скульптор Денис Стритович. Также в создании стелы принимали участие члены Российского военно-исторического общества.

В начале ноября подрядчик подготовил фундамент под стелу в соответствии с техническими нормами. На днях в Омск привезли четыре граничных элемента стелы и пилона. Рабочие начали монтировать сооружение.

Тем временем, в Москве готовят художественные элементы из бронзы для омской стелы, в том числе указ президента России, герб Омска и вставки на пилоны.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Омску указом Владимира Путина в год 75-летия Победы. Всего такой чести удостоены 20 городов России. Накануне подобную стелу открыли в Челябинске на Аллее Славы.