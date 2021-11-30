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Сбербанк повысил ставки по вкладам до 7%

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Сбербанк повысил ставки по вкладам. Максимальная базовая ставка теперь составляет 7,01%. Об этом во вторник, 39 ноября, следует из сообщения банка.

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«С 30 ноября банк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм. Так, максимальная эффективная ставка по СберВкладу с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки СберПрайм+ — до 8%», — сказано в опубликованном сообщении.

Открыть указанные вклады можно на срок от одного месяца до года. Минимальная сумма составляет 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Пополнять вклады можно без ограничений, а снимать только сумму начисленных процентов. Открыть вклады можно через сайт Сбербанка, мобильное приложение или при визите в банковское отделение.

Также с 30 ноября Сбербанк запустил вклад «Активный возраст». Его могут оформить женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Ставка составляет 5% годовых при открытии вклада на год. Сумма вклада — от 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Днем ранее «Известия» ознакомились с проектом основных направлений развития финрынка до 2024 года, подготовленным Банком России. В нем сказано, что систему страхования банковских вкладов планируется распространить на большую часть крупного бизнеса.

Таким образом, в систему страхования должно войти большинство юридических лиц. При этом за ее пределами останутся организации, оказывающие финансовые услуги, и компании, для которых общий лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их деятельности.

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