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Более 32 600 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

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В России за минувшие сутки выявили 32 648 новых случаев COVID-19. Об этом 30 ноября сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировано в Москве (2788), Московской области (2215) и Санкт-Петербурге (2103).

Скончались от осложнений коронавируса за прошедшие 24 часа 1229 пациентов. Полностью выздоровели 33 442 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 636 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 275 193 летальных исхода, выздоровели 8 329 253 человека.

Накануне в России выявили 33 860 новых случаев инфекции за сутки.

24 ноября президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По его словам, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

22 ноября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. В реанимациях практически нет привитых людей, добавил специалист.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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