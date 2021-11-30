Ребенок погиб после падения на него телевизора в Тюмени

В Тюмени двухлетний ребенок погиб после того, как на него упал старый телевизор. Он получил травмы от веса техники.

Как пишет 72.RU со ссылкой на источники, трагедия произошла 24 ноября в одной из квартир. Его мама ненадолго ушла из дома, а, когда вернулась, увидела, что на сыне лежит телевизор. На голове и лице мальчика были травмы. Женщина пыталась привести ребенка в чувство, но не смогла, он умер.

Врачи, вызванные на место происшествия, не смогли реанимировать ребенка. ИА «Ура.ру» направило запрос в пресс-службу регионального СУ СКР по Тюменской области.

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