Названа причина взрыва в Люберцах с двумя пострадавшими детьми

По предварительным данным, в частном доме в Люберцах произошел хлопок топливно-воздушной смеси дизельного котла, которым отапливалось помещение. В результате произошедшего пострадали два ребенка. Об этом 30 ноября сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области (СУ СК РФ).

После хлопка, как уточнили в ведомстве, стены частично обрушились.

«Прибывшие на место сотрудники экстренных служб извлекли из-под завала двоих детей 2010 и 2013 годов рождения, взрослым удалось выбраться самостоятельно. Несовершеннолетние пострадавшие были госпитализированы в местную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что сообщение о хлопке в деревне Торбеево Люберецкого городского округа поступило в 4:48.