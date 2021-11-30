Прощание с погибшим на шахте «Листвяжная» прошло в Кузбассе
В Кузбассе 30 ноября проходит прощание с одним из погибших на шахте «Листвяжная» горняков.
Проводить в последний путь Максима Головнина пришли его родные, коллеги и друзья. Отпевание проходит в одном из храмов города Ленинск-Кузнецкий.
Как рассказала одна из присутствующих, в шахтах гибнут молодые люди. По словам женщины, их жалко.
«А нарушения, как были, так и есть», — сказала она журналистам.
Накануне руководство шахты начало выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим при аварии. В первый день было выплачено почти 245 млн рублей. Семьям 31 погибшего выплатили около 147 млн рублей. Каждой семье предприятие выплачивает по два млн рублей, еще по одному млн рублей каждому члену семьи погибшего.
Семьи пяти погибших горноспасателей получили от «Листвяжной» около 60 млн рублей.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.
29 ноября прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты в Кузбассе. 29 ноября были подняты на поверхность тела 11 погибших при трагедии.
По последним данным, число пострадавших превысило 90 человек, из них 43 горноспасателя. 29 ноября власти Кузбасса ввели режим ЧС в Кемеровской области.