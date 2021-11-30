Минэнерго отметило восстановление электроснабжения большей части Крыма

Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Крыму, где из-за непогоды произошли сбои в электросетях, в настоящее время подача электроснабжения потребителей большей части республики восстановлена. Об этом говорится 30 ноября в сообщении на сайте ведомства.

Из-за ветра с порывами до 30 м/с в Крыму 29 ноября произошли отключения в сетях 110 кВ и массовые отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»).

«По данным на 5:00 мск 30 ноября без электроснабжения остаются около 12,1 тыс. человек», — рассказали в министерстве.

Максимально без света оставались порядка 56 крымчан. Восстановительные работы ведут 104 бригады.

Накануне власти Крыма рекомендовали гражданам не покидать своих домов. Во время шторма упали около 20 деревьев.