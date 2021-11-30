Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мир
«Нафтогаз» заявил о нежелании РФ продлевать контракт по транзиту газа
Мир
Сенаторы США заблокировали проект бюджета с санкциями против РФ
Мир
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле
Мир
В Австрии будут штрафовать за отказ от вакцинации против коронавируса
Происшествия
Грабители вынесли из банка в Екатеринбурге несколько миллионов рублей
Мир
Долги по зарплатам на Украине выросли на 50% с начала года
Происшествия
Ураганный ветер снес многоярусные строительные леса в Москве
Происшествия
В МЧС подтвердили факт взрыва в шахте «Листвяжная»
Общество
За сутки обнаружили тела 18 погибших на шахте «Листвяжная» шахтеров

Минэнерго отметило восстановление электроснабжения большей части Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Крыму, где из-за непогоды произошли сбои в электросетях, в настоящее время подача электроснабжения потребителей большей части республики восстановлена. Об этом говорится 30 ноября в сообщении на сайте ведомства.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

Из-за ветра с порывами до 30 м/с в Крыму 29 ноября произошли отключения в сетях 110 кВ и массовые отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»).

«По данным на 5:00 мск 30 ноября без электроснабжения остаются около 12,1 тыс. человек», — рассказали в министерстве.

Максимально без света оставались порядка 56 крымчан. Восстановительные работы ведут 104 бригады.

Накануне власти Крыма рекомендовали гражданам не покидать своих домов. Во время шторма упали около 20 деревьев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021