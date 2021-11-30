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Посол России в США Антонов заявил об искажении Вашингтоном фактов об отъезде дипломатов

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Государственный департамент Соединенных Штатов предпринимает попытки ввести общественность в заблуждение посредством намеренного искажения фактов по вопросам высылки российских дипломатов из страны. Таким заявлением во вторник, 30 ноября, поделился посол России в Вашингтона Анатолий Антонов.

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«Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот. Подчеркну, что именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. Замечу, что в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.

Таким образом российский дипломат оценил заявление представителя американского Госдепартамента Джалины Портер, согласно которому отъезд 55 дипсотрудников из США не корректно рассматривать в качестве высылки или карательной меры.

Дополнительно Антонов указал: американская точка зрения на дипломатическую проблему не выдерживает критики. Кроме того, Вашингтон достаточно четко очертил свои намерения, а именно — лишить россиян дипломатических привилегий, если они откажутся от исполнения требований США, пишет «Газета.Ru».

«Таким образом, речь идет о фактическом выдворении. Более того, США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства», — указал Антонов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на высылку 27 дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года. По его словам, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.

12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».

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