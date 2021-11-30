Глава села на Камчатке пропала в тайге

Глава села Аянка Людмила Новицкая пропала в тундре на севере Камчатки. Женщина не выходила на связь больше 24 часов, спасатели приступили к ее поискам. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в администрации Пенжинского района Камчатского края.

Отмечается, что Новицкая вместе с водителем выехали на снегоходе из села Каменского и заехали в поселок Оклан, после чего направились к Аанке.

«До пункта назначения они так и не добрались. Сейчас их поисками занимаются спасатели из пожарно-спасательной части из села Каменского и добровольцы, однако поиски осложнены циклоном», — уточнили ТАСС в администрации района.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Томской области сотрудники правоохранительных органов спасли из тайги травмированного мужчину.

Отмечается, что мужчина ушел на охоту 10 ноября и пропал в районе поселка Белый Яр. Охотник подвернул ногу и не мог самостоятельно выбраться из леса. Мужчина ждал помощи на протяжении пяти дней.

Полицейские на снегоходах проследовали по предполагаемому маршруту охотника и нашли его. Они оказали пострадавшему необходимую помощь, дали еду и воду, а затем вывезли охотника из тайги.