Число пострадавших при взрыве в Люберцах выросло до двух

Число пострадавших в результате взрыва в частном доме в Люберцах возросло до двух человек, сообщается на портале ГУ МЧС России по Московской области во вторник, 30 ноября.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

«В 04:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме в городском округе Люберцы, деревня Торбеево, дом 22», — уточнили в областном МЧС.

По прибытии спасатели установили, что в результате взрыва неизвестного происхождения произошло частичное обрушение частного дома (примерно на 2/3), возгорания не последовало.

Ранее сообщалось, что из-под завалов удалось спасти 8-летнюю девочку. Двое взрослых и второй ребенок вышли самостоятельно. Причина взрыва выясняется.