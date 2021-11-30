Казахстан выразил заинтересованность в признании паспортов вакцинации с РФ

Казахстан заинтересован в скорейшем решении вопроса о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса с Россией. Об этом после заседания правительства Казахстана 30 ноября заявил ТАСС первый вице-министр здравоохранения республики Марат Шоранов.

«Я полагаю, рабочая группа определит конкретные сроки, и в скором времени две стороны об этом заявят. Мы заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса», — сказал он.

Шоранов отметил, что для взаимного признания документов о вакцинации проводятся встречи на техническом уровне и на уровне вице-министров.

«В ближайшее время мы надеемся решить два вопроса, а именно вопрос обмена нотами о признании вакцин для трансграничного пересечения и технический вопрос более глубокой интеграции информационных систем с целью свободного перемещения граждан внутри страны, а также свободного посещения торговых центров и других общественных мест», — добавил первый вице-министр здравоохранения Казахстана.

Ранее, 28 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 как «очень позитивные». По его словам, есть основания полагать, что взаимное признание сертификатов сторонам удастся согласовать в течение нескольких месяцев.

18 ноября гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году.

12 ноября президент России Владимир Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире.

В тот же день в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» рассказали, что Россия представила необходимые документы для взаимного признания COVID-паспортов.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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