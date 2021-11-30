ГУ МЧС по Кемерово получило сообщение о массовой эвакуации из ТЦ

Сообщение о массовой эвакуации из крупного торгового центра «Променад-3» в Кемерово поступило в ГУ МЧС по региону. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает Sibdepo.

По данным издания, на одном из этажей возникло задымление. На место немедленно выехали пожарные.

Информация о произошедшем уточняется.

26 октября пожар произошел в торговом центре на улице Гарибальди на юго-западе Москвы. Причиной возгорания стали жировые отложения в вытяжке ресторана. Из здания было эвакуировано около 50 человек. Площадь пожара составила 5 кв. м.