Взрыв произошел в частном доме в Люберцах

Взрыв произошел в частном доме в подмосковных Люберцах. Из разрушенной части здания был спасен ребенок, о чем во вторник, 30 ноября, сообщили в региональном МЧС.

Взрыв произошел в частном доме в подмосковных Люберцах. Из разрушенной части здания был спасен ребенок, о чем во вторник, 30 ноября, сообщили в региональном МЧС.

По информации пресс-службы ведомства, сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме в деревне Торбеево поступило в 4:48.

Отмечается, что произошло частичное обрушение дома, пожара не последовало. Спасателям удалось спасти девочку 2013 года рождения, ее осмотрели врачи скорой помощи.

«Двое взрослых и второй ребенок вышли самостоятельно из неразрушенной части дома до прибытия подразделений», — говорится в сообщении.

Причина взрыва выясняется.

Ранее, 27 ноября, на территории завода в Нижегородской области (Россия) прогремел взрыв. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м.