Прямой эфир
Экономика
Неквалы провалили почти 60% тестов с первой попытки
Мир
Антонов уличил Госдеп в искажении фактов о высылке дипломатов РФ из США
Общество
В Роспотребнадзоре констатировали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом
Экономика
Стало известно о возможном увеличении бесплатных продуктов для малоимущих
Мир
Пентагон заявил о намерении усилить сдерживание России в Европе
Общество
Ураган потопил и сорвал с якорей суда в порту Ялты
Мир
Проблема нелегальной миграции обострила отношения Лондона и Парижа
Армия
Ракеты Х-35 возьмут под контроль Черное и Баренцево моря
Спорт
Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Мир
Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины

Взрыв произошел в частном доме в Люберцах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв произошел в частном доме в подмосковных Люберцах. Из разрушенной части здания был спасен ребенок, о чем во вторник, 30 ноября, сообщили в региональном МЧС.

Взрыв произошел в частном доме в подмосковных Люберцах. Из разрушенной части здания был спасен ребенок, о чем во вторник, 30 ноября, сообщили в региональном МЧС.

По информации пресс-службы ведомства, сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме в деревне Торбеево поступило в 4:48.

Отмечается, что произошло частичное обрушение дома, пожара не последовало. Спасателям удалось спасти девочку 2013 года рождения, ее осмотрели врачи скорой помощи.

«Двое взрослых и второй ребенок вышли самостоятельно из неразрушенной части дома до прибытия подразделений», — говорится в сообщении.

Причина взрыва выясняется.

Ранее, 27 ноября, на территории завода в Нижегородской области (Россия) прогремел взрыв. Мощный хлопок произошел, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021