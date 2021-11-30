Глава Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина защитит тех, кто привит работающими вакцинами

Назальная вакцина может обеспечить защиту от коронавируса той категории населения, что была ранее привита препаратом «Спутник V». Такими сведениями в понедельник, 29 ноября, поделился директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — сообщил специалист в ходе беседы с «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Раскрывая дальнейшие перспективы использования назальных вакцин, Гинцбург допустил: препараты подобной формы могут применяться в рамках противодействия другим инфекциям, а не только COVID-19. В то же время собеседник напомнил о сложностях при работе описанным методом, которые проявляются в определении эффективности назальной вакцинации, пишет «Газета.ру».

Ранее, 27 ноября, Гинцбург заявил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус. Он объяснил, что при введении назальной вакцины на слизистой образуются секреторные антитела. В них будет содержаться большое количество антител, нейтрализующих вирус.

Кроме того, директор центра уточнил, что вакцинация от коронавируса назальным препаратом не вызывает никаких негативных последствий у детей.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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