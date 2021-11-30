Россияне назвали сумму трат на новогодние праздники и каникулы

Россиянин в среднем намерен потратить на празднование Нового года и каникулы 18,5 тыс. рублей без учета подарков. Такие данные приводит 30 ноября RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Самым крупным бюджетом на праздники традиционно отличаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи планируют потратить на мероприятия 23,2 тыс. рублей на человека. Петербуржцы — 20,4 тыс. рублей. Жители Красноярска и Самары готовы выделить на праздники по 19,3 тыс. рублей.

Самыми скромными оказались жители Волгограда с показателем в 14,3 тыс. рублей, Нижнего Новгорода — 15,8 тыс. рублей и Новосибирска — 16,2 тыс. рублей.

Из пяти тысяч респондентов со всех округов страны бюджет на новогодние праздники планируют выделить 35% опрошенных, но 45% не ведут расчетов на праздничные расходы.

Мужчины-респонденты потратить в праздники готовы 20,3 тыс. рублей, женщины — 16,4 тыс. рублей.

Ранее, 26 ноября, сервис по поиску работы Работа.ру обнародовал результаты опроса о целях накоплений россиян. Треть опрошенных начали делать накопления с зарплаты в 2021 году, из них 35% — на черный день, 27% — на отпуск или путешествия, а 24% — на покупку недвижимости.

В тот же день исследование сервиса «Авито Работа» и финтех-компании «Деньги Вперед» показало, на что чаще всего тратят деньги россияне. Большая часть дохода граждан уходит на продукты питания, услуги ЖКХ и кредиты.