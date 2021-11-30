У Градского насчитали имущество на 400 млн рублей

Скончавшийся от инсульта певец и композитор Александр Градский оказался миллионером с квартирами на Тверской и Мосфильмовской улицах столицы. Предварительные подсчеты указывают на состояние в размере почти 400 млн рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Артисту также принадлежал загородный дом в Подмосковье, расположенный в Наро-Фоминском районе. Особняк с колоннами и балконами находится в закрытом коттеджном поселке бизнес-класса «Новоглаголево», в 35 км от МКАД по Киевскому шоссе, отмечается в материале, опубликованном 28 ноября.

Достанется ли что-либо из недвижимого имущества супруге музыканта Марине Коташенко, остается только предполагать. По словам журналиста Андрея Караулова, Градский официально оформил брак с актрисой Коташенко за месяц до смерти. После перенесенного COVID-19 артист написал завещание и оформил отношения с Мариной в ЗАГСе.

Если это так, то в завещании могут быть указаны фактическая жена Градского Марина Коташенко, а также их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.

«Очень популярный формат, когда пары, в которых есть серьезные возрастные либо какие-то другие различия, в случае рождения ребенка сразу приобретают либо передают имущество в собственность ребенка, чтобы какие-то жизненные риски не могли негативно сказаться на тех, кому мы должны в силу рождения», — пояснил в беседе с «Известиями» адвокат Сергей Жорин.

Он уточнил, если брак всё же был незарегистрированным, то совместно нажитого имущества быть не может. Если возлюбленная Градского не была прописана в завещании, то наследницей его имущества быть не может, добавил Жорин.

Ранее стало известно, что певец и композитор Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище 1 декабря. Прощание с ним состоится в театре «Градский Холл».

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца также направил президент России Владимир Путин.