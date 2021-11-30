Военные специалисты РФ провели обучение сирийских добровольцев в Алеппо

Российские военные специалисты в сирийской провинции Алеппо проводят обучение добровольцев для армии САР по стрельбе из различных видов вооружения. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

В частности, отрабатываются боевые навыки танкистов и расчетов реактивных систем «Град».

Экипажи танков Т-62, которые составляют основной костяк танковых сил сирийской армии, успешно отразили прорыв условных боевиков. Тактика отработана в реальных боях — танк выезжает из укрытия и сразу же открывает огонь.

В то же время сирийские военные отмечают, что Т-62 уже устарел, и подразделениям на передовой в Идлибской зоне нужно современное вооружение.

«Несмотря на то, что этот танк очень надежный, мне как офицеру хотелось бы получить новую технику», — отметил командир танкового взвода Маждиби Омар.

Маневры танков и стрельба артиллерии проходят под наблюдением российских военных советников. Сирийцев тренируют по специальным методикам, разработанным в России. Как следствие — резко выросшая учебная нагрузка на личный состав.

Отмечается, что среди добровольцев, которых в любой момент могут отправить на фронт, присутствуют люди самых разных профессий из всех районов Сирии.

Ранее, 28 ноября, в результате снайперского и артиллерийского обстрелов, произведенных террористами из района Кансафра в сирийской провинции Идлиб, двое военных САР получили ранения. Всего в течение суток боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) совершили восемь обстрелов в Сирии: четыре в провинции Идлиб и еще четыре — в Алеппо.

22 ноября военные РФ впервые начали патрулирование линии разграничения между зонами контроля России и международной коалиции во главе с США в Сирии. По словам представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктора Кудинова, здесь могут находиться спящие террористические ячейки. Он также подчеркнул, что основная задача Вооруженных сил России в Сирии — показать населению свое присутствие.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили, что при содействии ЦПВС больницы на юге Сирии были снабжены медикаментами и оборудованием. Планируется целый комплекс мероприятий по оказанию подобной помощи, который охватывает все регионы Сирии и рассчитан на длительный период.