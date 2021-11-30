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Пентагон заявил о намерении усилить сдерживание России в Европе

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Министерство обороны США рассчитывает укрепить возможности сдерживания России в Европе. Об этом в понедельник, 29 ноября, в ходе брифинга сообщила и.о. помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.

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Она отметила, что в военном ведомстве завершили обзор расстановок сил в мире, который президент США Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Остину, чтобы согласовать расстановку американских сил за рубежом.

«Что касается этих изменений, то в рамках обзора расстановки наших сил в мире мы обнаружили, что были правы, совершив несколько действительно важных вложений, углубив наше сотрудничество и взаимодействие с партнерами в оборонной сфере по всей Европе. Так что эти проекты имеют смысл, и мы хотим их продолжать», — подчеркнула и. о. помощника замминистра обороны.

Карлин также напомнила, что Вашингтон дополнительно увеличит свой воинский контингент в Германии на 500 военнослужащих.

Ранее, 26 ноября, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя статью The Times о планах Великобритании перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы «быть готовыми на случай войны с Россией» заявил, что у РФ нет каких-либо оснований для войны с Европой. При этом он усомнился, что Германия готова разместить у себя британскую технику. Сенатор отметил, что «поражены ненавистью к России» не все страны, но они стали «заложниками» той политики, которую проводят Евросоюз и страны НАТО.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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