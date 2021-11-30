Караулов рассказал о состоянии здоровья Градского перед смертью

Журналист Андрей Караулов в понедельник, 29 ноября, на своем канале в YouTube рассказал о состоянии певца и композитора Александра Градского незадолго до его смерти.

По словам Караулова, музыкант продолжал работать до последнего, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. На съемки Градского приходилось приносить буквально на носилках.

«Он уже не ходил, не хотел ходить. Операция на ноге была сделана замечательно (у Градского был перелом в нескольких местах после падения. — Ред.), но Саша так и не встал на ноги. Во время съемок ему стало плохо. Это всё после ковида. Он так и не смог похудеть, хотя надежда на это была», — отметил журналист.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Музыкант будет похоронен на Ваганьковском кладбище 1 декабря. Прощание с ним состоится в театре «Градский Холл».