Месси обошел Левандовского на 33 балла по итогам результатов голосования за «Золотой мяч»

Аргентинец Лионель Месси пополнил коллекцию «Золотых мячей» седьмой статуэткой. Форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Аргентины стал лучшим футболистом 2021 года, о чем во вторник, 30 ноября, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Для ПСЖ эта награда — первая в истории. В 1995 году обладателем «Золотого мяча» становился Джордж Веа, перешедший в том же году из ПСЖ в «Милан», уточняет «Газета.ру».

Итоги главного голосования объявлялись постепенно в течение дня 29 ноября. В тройке лучших — Жоржиньо (460 баллов), Роберт Левандовский (580) и Лионель Месси (613). Победителя от ближайшего соперника — нападающего мюнхенской «Баварии» — отделяли всего 33 балла. Но Левандовский всё же получил приз как лучший нападающий года. Награда впервые вручалась футболисту, забившему наибольшее количество голов в календарном году.

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду с пятью «Золотыми мячами» в копилке на этот раз стал только шестым в десятке лидеров со 178 баллами.

В августе «Барселона» сообщила об уходе Месси, с 1 июля он числился как свободный агент. 10 августа Лионель Месси с супругой покинул Барселону и отправился в Париж, где подписал контракт с ПСЖ на два сезона с возможностью продления еще на один до июня 2024 года.

Ранее стало известно, что голкипер ПСЖ — итальянец Джанлуиджи Доннарумма — стал обладателем «Трофея Яшина». Награду вручают лучшему вратарю по итогам года.