Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 ноября

Облачная погода, мокрый снег, местами сильные осадки и гололедица ожидаются в столице во вторник, 30 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов тепла с понижением к вечеру до –2 градусов. Ночью столбики термометров в Москве покажут от –5 до –3 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла днем и от –7 до –2 градусов в ночное время.

Ветер ожидается южного направления со скоростью 7–12 м/с. Местами возможны порывы до 17–22 м/c.

Атмосферное давление составит 717 мм ртутного столба.

В столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за ветра с порывами до 15–20 м/с он продлится до 09:00 среды, 1 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой ожидается зима в Центральной России. По его словам, зима будет с морозами до –20 градусов и с оттепелью. А колебания температур объясняются потеплением климата.