Стало известно о возможном увеличении бесплатных продуктов для малоимущих

Минфин совместно с ФНС прорабатывает предложение об освобождении ритейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), которые отдают на благотворительность. Об этом сказано в ответе министерства на обращение автономной некоммерческой организации «Фудшеринг» (есть у «Известий»). Организация предложила внести поправки в ст. 170 Налогового кодекса РФ и снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если такие товары будут безвозмездно передавать нуждающимся (фудшеринг).

Еще в 2020 году президент России Владимир Путин поручил отменить НДС и обнулить налог на прибыль на продукцию, которая передается нуждающимся, напомнил эксперт «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа», эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем отходов на свалках. Оптимизация же расходов рителейлеров и производителей позволит уменьшать наценку на продукты в магазинах, считает он.

Сейчас при утилизации товаров с истекающим сроком годности входной НДС подлежит вычету для налогоплательщика, но передача таких товаров на благотворительные цели приводит к потере права на вычет, сказали «Известиям» в Минпромторге. Ведомство концептуально поддержало инициативу об отмене НДС на продукцию, которая передается на благотворительность, уточнили в министерстве.

Минэкономразвития предлагает применять эту льготу не только к продуктам питания, но и к товарам для товарам личной гигиены, моющим средствам и так далее, сказала заместитель директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций ведомства Елена Иваницкая.

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