Операторы рассказали о развитии туризма при распространении «Омикрон»-штамма

После объявления о новом штамме коронавируса «Омикрон» в Африке и закрытия авиасообщения с рядом стран российские туристы не спешат отменять туры. Наоборот, на массовых направлениях — привычный предновогодний аншлаг, рассказали «Известиям» 29 ноября в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Ограничения из-за нового «Омикрон»-штамма сейчас вводят страны, с которыми границы и так были закрыты. И массовыми они тоже никогда не были. Только в ЮАР российские туроператоры имели право продавать туры — но это минимальный поток, который исчисляется лишь сотнями человек», — объяснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, в ЮАР остаются около 200 россиян, так как из-за нового штамма авиакомпании отменяют рейсы из этой страны. Поэтому пока прорабатывается вариант коммерческого вывозного чартерного рейса из Кейптауна. Он может состояться в первых числах декабря.

Горин добавил, что отмен поездок в другие страны пока нет. Возможно, потому, что это связано со штрафными санкциями. Люди обеспокоены шумихой вокруг нового штамма, но многие активно путешествовали в этом году даже на пике заболеваемости.

Он уточнил, что веерного закрытия границ странами в РСТ не ждут. А по массовым направлениям аннуляций туров не только нет, но и наоборот. Спрос растет в преддверии новогодних праздников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Оксюмикрон: россияне стали чаще покупать туры вопреки новому штамму»