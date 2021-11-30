Крупный пожар на складе с вином вспыхнул в Краснодарском крае
В станице Вышестеблиевской Краснодарского края вечером 29 ноября вспыхнул склад, на котором хранилось вино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС РФ.
«В 22:13 пожар на площади 1 тыс. кв. м был локализован. В 22:58 — ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве.
В ликвидации пожара участвовали 52 человека и 17 единиц техники.
По данным РЕН ТВ, возгорание началось на крыше. В результате пожара никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.
Ранее, 29 ноября, на фабрике «Фанема» в Гатчинском районе Ленинградской области произошли взрыв и пожар. По факту произошедшего организована проверка. Кроме того, будет дана оценка соблюдению техники безопасности на предприятии.