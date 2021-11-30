Один человек погиб в результате аварии на западе Москвы
Один человек погиб в результате ДТП на западе Москвы, в ходе которого ВАЗ-2110 на большой скорости врезался в столб. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, авария произошла на Рябиновой улице в районе дома 51.
В столичной ГИБДД подтвердили смерть пассажира машины, водитель не пострадал.
Обстоятельства и причины происшествия уточняются.
29 ноября в подмосковном Раменском рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Два человека погибли. Авария произошла на 160-м км трассы A107.