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Исполнители главных ролей в «Прошлой ночью в Сохо» рассказали о фильме

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Исполнители главных ролей в фильме «Прошлой ночью в Сохо», премьера которого в России состоялась в четверг, Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит в интервью РЕН ТВ в понедельник, 29 ноября, поделились своими ощущениями от работы с режиссером Эдгаром Райтом и мнением о привычке людей романтизировать прошлое.

На вопрос корреспондента Николая Никулина, где бы актеры предпочли жить — сейчас или в прошлом — их мнения немного разделились.

«Как женщина, я думаю, что жить сейчас, конечно же лучше. Нам еще многое предстоит, но прогресс очевиден. Так что я бы выбрала нынешнее время, но музыку и стиль — того времени. Я хотела бы знать, какого это не иметь телефона. Это было бы круто, я бы хотела узнать, каково это!» — отметила Тейлор-Джой.

Тейлор также напомнила, что значило быть женщиной в 1960-е годы. По ее словам, тогда это означало «быть как будто человеком второго класса». Она подчеркнула, что очень сложно разрушить «тысячелетнее угнетение и притеснение».

В свою очередь Смит подчеркнул, что был очень рад возможности сыграть кого-то вроде Джека. По его словам, интересно играть людей с темной стороны наркозависимости.

«Я был поглощен историей, тем, куда она приведёт. И как только я прочитал сценарий, я подумал: «вау», это круто, эти связи между прошлым и настоящим, и мне понравился состав. Так что я очень хотел в этом поучаствовать», — заметил он.

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Актриса также присоединилась к этому мнению.

«То же самое! Эдгар был первым режиссером, которого я встретила после своего первого фильма. И он притянул меня к этому фильму за три года до того, как мы действительно начали его снимать. Я с нетерпением ждала возможности поработать с Эдгаром, и поработать над фильмом, особенно, когда каст уже стал собираться», — добавила Тейлор-Джой.

Оба также отметили, что быть частью команды Райта — это «фантастика», кроме того, по их мнению, с ним легко работать и режиссер «замечательный друг».

«Думаю, люди ищут эскапизма, это было сложное время для мира. И именно в плане каждодневной жизни. Важно оставаться в настоящем и стараться смотреть в будущее, потому как, если мы будем проводить много времени, оглядываясь назад, мы не увидим того, что прямо перед нами. Мы должны быть к этому готовы», — заключила Тейлор-Джой.

Смит добавил, что, по его мнению, актерам постоянно нужно оставаться в настоящем.

«Нужно быть человеком, который находится в моменте. Но это говорю я, человек, который бесконечно оглядывается назад», — подытожил он.

Из-за пандемии COVID-19 мировая премьера «Прошлой ночью в Сохо» была перенесена с 25 сентября 2020 года на 2021 год и состоялась 4 сентября 2021 года на 78-м Венецианском международном кинофестивале. Фильм был довольно тепло принят критиками и получил сразу две номинации: за лучший оригинальный саундтрек и Ане Тейлор-Джой за лучшее исполнение песни Downtown.

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