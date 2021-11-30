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Рогозин назвал хамством риторику «натовских бюрократов»

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вспомнил, как во времена его работы постпредом РФ при НАТО ни один из чиновников альянса не позволял себе произносить в адрес России то, чего не боится заявлять генсек НАТО и его сторонники, написал Рогозин 29 ноября в своем Telegram-канале.

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«Риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически. Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе Постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес. Сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России», — возмутился глава «Роскосмоса».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо показать «единство как никогда», чтобы «России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО».

Кроме того, НАТО не хочет воевать с Россией, но обязано «предотвратить любую агрессию России», заявил генсек альянса.

Он добавил, что для России будут иметь высокую цену, политические и экономические последствия любая агрессия против Украины. 27 ноября генсек НАТО уже призывал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной.

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