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Пьяный водитель ожидает суда за наезд на двух подростков в Башкирии

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В Башкирии ожидает суда житель Белокатайского района, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сбил на автомобиле двух подростков. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Инцидент произошел вечером 15 мая 2021 года на автодороге Новомуслюмово – Карлыханово. 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем на обочину, где сбил двух подростков 13 и 14 лет. С места происшествия он скрылся.

«Находившиеся вместе с потерпевшими трое сверстников сами оказали помощь пострадавшим и вызвали медицинских сотрудников. В результате ДТП несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью», - рассказали в СК.

По данным СК, обвиняемый находился за рулем авто в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без водительских прав. Также он превысил скорость, фары машины были выключены, уточняет «МедиаКорСеть».

Расследование уголовного дела по п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» завершено. Обвиняемый признал свою вину. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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