Одностороннее движение введут на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде намерены организовать одностороннее движение на улице Кожевенной. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Одностороннее движение введут по Кожевенной от переулка Казарменный до Кожевенного переулка, а также по Рыбному переулку от Кожевенной до Нижне-Волжской набережной, по переулку Казарменный от дома № 1 на Нижне-Волжской набережной до дома № 1А.

Изменения вступят в силу с 30 ноября. На указанных участках запретят стоянки и остановки транспорта. Припаркованные машины будут эвакуированы на спецстоянку.

По словам специалистов, на которые ссылается ИА «НьюсНН», изменения в схеме движения позволят снизить число заторов, образующихся на данных отрезках дорог.