Прямой эфир
Мир
Украина более чем в два раза увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии
Культура
Президентом Гильдии кинорежиссеров России избрали Николая Лебедева
Спорт
«Арсенал» одержал победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Около 200 судов скопилось в Керченском проливе из-за непогоды
Общество
Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID-19 для детей
Мир
В Швеции зафиксировали первый случай заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
В ФМБА заявили о готовности сделать тест-системы для выявления штамма «Омикрон»
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Мир
В Испании выявили первый случай штамма «Омикрон»

Одностороннее движение введут на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде намерены организовать одностороннее движение на улице Кожевенной. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Одностороннее движение введут по Кожевенной от переулка Казарменный до Кожевенного переулка, а также по Рыбному переулку от Кожевенной до Нижне-Волжской набережной, по переулку Казарменный от дома № 1 на Нижне-Волжской набережной до дома № 1А.

Изменения вступят в силу с 30 ноября. На указанных участках запретят стоянки и остановки транспорта. Припаркованные машины будут эвакуированы на спецстоянку.

По словам специалистов, на которые ссылается ИА «НьюсНН», изменения в схеме движения позволят снизить число заторов, образующихся на данных отрезках дорог.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021