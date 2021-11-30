Список стран, где выявляются случаи инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции, каждый день расширяется. Думаю, в течение ближайшей недели — максимум 14 дней — об обнаружении «Омикрона» объявит и Россия.

При разработке стратегии противодействия распространения новой линии SARS-CoV-2-инфекции в условиях пандемии, на мой взгляд, нужно действовать, исходя из пессимистичного сценария развития событий. Как правило, оптимистичные прогнозы оказываются ошибочными. Впрочем, крайне негативные — тоже. Мировым сообществом сейчас выбрано настороженное отношение к ситуации, что, по-моему, совершенно справедливо.

При этом большая часть развитых государств придерживается умеренной стратегии, закрыв авиасообщение только с шестью южноафриканскими странами и Гонконгом. Проблема в том, что сейчас не уделяется должного внимания туристическим регионам и транспортным хабам, откуда транзитом путешествует много людей, что гарантированно поспособствует завозу новой версии коронавирусной инфекции и повышению темпов ее распространения в России. Обращаю внимание: многие страны не имеют надежных санитарных кордонов на въезде. Да, ПЦР делается, но в большинстве случаев эти тесты не заточены на обнаружение линии «Омикрон», и вероятность того, что в ту или иную страну может быть ввезен новый штамм, остается очень высокой.

Некоторые государства выбрали более решительную стратегию, выразив намерение почти полностью закрыть международное авиасообщение. Так, Израиль, чтобы резко уменьшить вероятность проникновения нового варианта инфекции, планирует привозить только своих граждан и людей с видом на жительство, с полным карантином и санитарным надзором. Также жестко в этих вопросах ведет себя Китай. Скорее всего, к ним присоединится Сингапур. А вот европейские страны, США и Россия пока выстраивают более умеренную защиту. Это означает, что завоз новой линии в нашу страну практически гарантирован в течение ближайших одной–двух недель. Скорее всего, он уже случился, так как первые образцы, которые дали положительный результат по «Омикрону», датируются девятым ноября — почти три недели назад. Авиасообщение было открыто, а меры приняли не сразу. Сейчас задача — замедлить проникновение и снизить темпы распространения новой версии SARS-CoV-2.

Вероятно, «Омикрон» появился у человека с глубоким иммунодефицитом, в организме которого в течение значительного времени, может быть даже месяцев, персистировал этот вирус. Вероятнее всего, это был ВИЧ-инфицированный, заразившейся бета-линией, а не дельта-вариантом, так как «Омикрон» от нее значимо отличается. Ну или эти две линии в его организме скомбинировались.

Детальных свойств нового варианта инфекции мы сейчас не знаем, но, судя по всему, он как минимум заразнее дельта-линии. В ближайшие полторы недели станет понятно, какое влияние «Омикрон» оказывает на ранее образовавшийся специфический иммунитет в ответ на вакцинацию или перенесенный ранее COVID-19.

По-видимому, кардинального снижения профилактической эффективности вакцинации не произойдет, то же самое можно сказать и про естественный адаптивный иммунитет. Снижение эффективности существующих вакцинных препаратов в отношении заражения и развития заболевания COVID-19 любой степени тяжести вполне возможно, но ее величина вряд ли превысит 15%, то есть будет сопоставима с таковыми для дельта-, лямбда-, гамма-линий (в сравнении с их предшественниками). Вакцины не станут бесполезными — особенно для того, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, госпитализации и летальных исходов.

На оценку патогенности и заразности потребуется минимум месяц. У многих специалистов есть надежды на то, что рано или поздно патогенность новой коронавирусной инфекции должна радикально снизиться, потому что для этого начинают создаваться условия, прежде всего — за счет большой доли иммунных людей в популяции.

То, что новая линия инфекции заразнее предшествующих, особенно плохо для нашей страны, потому что вакцинированных у нас по-прежнему мало, переболевших, которые «потеряли» адаптивный иммунитет к инфекции, сейчас большое количество — это не позволит остановиться эпидпроцессу.

Для того, чтобы замедлить распространение линии «Омикрон», нужно предпринять следующие меры: все люди, прибывающие из более или менее опасных стран и регионов, в том числе из Евросоюза, из проблемных туристических регионов, должны в российских аэропортах проходить не только ПЦР-тестирование, выявляющее зараженность вариантом «Омикрон», но и экспресс-тестирование на коронавирусные антигены, результат которого становится известен в течение 20–30 минут с момента взятия мазков из ротоглотки и носоглотки. Затем прибывших нужно отправлять на кратковременную изоляцию. При положительном результате ПЦР, тем более по «Омикрону», необходимо сразу забирать образцы на полногеномное секвенирование, а человека отправлять на 10–12-дневную полноценную изоляцию. Кроме того, нужно временно (недели на четыре) ограничить прием пассажиров, следующих из азиатских транспортных хабов, перекрыть глобально авиасообщение со всеми потенциальными проблемными территориями, оставляя очень небольшое количество авиарейсов с полным санитарным контролем. Если эти меры будут приняты в ближайшие два–три дня, то мы на месяц–два сможем замедлить распространение «Омикрона» в России.

В декабре нужно резко увеличить темпы вакцинации (хотя бы до 800 тыс. первых инъекций в день), а также темпы ревакцинации, которые у нас остаются невысокими. Рекомендованные ранее противоэпидемические меры внутри страны должны реально применяться, а не просто декларироваться.

Стоит подумать и о расширении масштабов ПЦР-тестирования и полногеномного секвенирования.

Таким образом мы можем успеть дополнительно защитить от нового варианта «Омикрон» 15–20% населения нашей страны и сгладить давление очередной эпидемической волны на систему здравоохранения.

Автор — иммунолог, кандидат медицинских наук, магистр общественного здоровья, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп»

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