Более 200 млн рублей направят на благоустройство пространств в Томске
В Томске в 2022 году намерены выделить на благоустройство общественных пространств 220 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Средства выделят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В перечень объектов, на которых пройдут работы в следующем году, попали скверы на Кузнечном взвозе, в Северном городке, Чернобыльский сквер, Буфф-сад, Музыкальный сквер в микрорайоне Спичфабрика, студгородок «Южный», скверы у ДК «Маяк» и на набережной Томи.
Как отметил заммэра Вячеслав Черноус, наиболее масштабный проект реализуют в Буфф-саду. На него направят 100 млн рублей. Первый этап предусматривает обустройство детской площадки, пишет РИА «Томск».
«В рамках нацпроекта в 2022 году <…> запланировано благоустроить 17 общественных пространств на общую сумму более 220 млн рублей», — отметили в мэрии.