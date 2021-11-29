Ливневую канализацию отремонтируют на улице Челюскинцев в Барнауле

В Барнауле до конца 2021 года планируют отремонтировать ливневую канализацию, расположенную на улице Челюскинцев. Об этом сообщает городская мэрия.

Работы пройдут на участке от улицы Партизанской до выпуска в реку Барнаулку. Ремонт будет выполнен закрытым способом для сохранения асфальтобетонного покрытия на дороге. Также проект предусматривает промывку коллектора, пишет altapress.ru.

Как отметили в мэрии, данный вид работ необходимо проводить в период, когда сточные воды с поверхности не поступают в коллектор. Полностью завершить ремонт планируется в первой декаде декабря.

В 2021 году в районе дома № 18 по улице Челюскинцев произошел провал проезжей части. Обследование ливневки показало, что в результате смещения грунта целостность коллектора была нарушена практически на всем участке. Стоимость восстановления составит около 53 млн рублей.