Прямой эфир
Мир
Украина более чем в два раза увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии
Культура
Президентом Гильдии кинорежиссеров России избрали Николая Лебедева
Спорт
«Арсенал» одержал победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Около 200 судов скопилось в Керченском проливе из-за непогоды
Общество
Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID-19 для детей
Мир
В Швеции зафиксировали первый случай заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
В ФМБА заявили о готовности сделать тест-системы для выявления штамма «Омикрон»
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Мир
В Испании выявили первый случай штамма «Омикрон»

Ливневую канализацию отремонтируют на улице Челюскинцев в Барнауле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барнауле до конца 2021 года планируют отремонтировать ливневую канализацию, расположенную на улице Челюскинцев. Об этом сообщает городская мэрия.

Работы пройдут на участке от улицы Партизанской до выпуска в реку Барнаулку. Ремонт будет выполнен закрытым способом для сохранения асфальтобетонного покрытия на дороге. Также проект предусматривает промывку коллектора, пишет altapress.ru.

Как отметили в мэрии, данный вид работ необходимо проводить в период, когда сточные воды с поверхности не поступают в коллектор. Полностью завершить ремонт планируется в первой декаде декабря.

В 2021 году в районе дома № 18 по улице Челюскинцев произошел провал проезжей части. Обследование ливневки показало, что в результате смещения грунта целостность коллектора была нарушена практически на всем участке. Стоимость восстановления составит около 53 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021