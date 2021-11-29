Многоквартирный дом 1959 года постройки впервые отремонтировали в Дно

В Дно (Псковская область) завершили капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Урицкого, который ни разу не приводили в порядок с момента строительства в 1959 году. об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Подрядчик восстановил фасад здания, заменил сети холодного водоснабжения, а также отремонтировал кровлю. Общая стоимость работ составила 2,6 млн рублей.

Ремонт объекта полностью завершен и принят специальной комиссией. Также качеством удовлетворены местные жители, отмечает Псковское агентство информации.

Работы выполнены в рамках региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов.