Скворцова рассказала о личном тестировании препарата «Мир-19»

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о личном тестировании препарата «Мир-19» после контакта с коронавирусным пациентом, сообщает РЕН ТВ 29 ноября.

«Да, я пробовала, я всё, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — заявила Скворцова.

Препарат «Мир-19» предназначен для профилактики или лечения COVID-19 ингаляционным или интраназальным методами. Он прекращает репликацию вируса и предотвращает тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные синдромы на фоне развития болезни.

Вторая фаза клинических исследований этого препарата показывает его преимущества перед существующими лекарствами, сообщала Скворцова.

«Вторая фаза клинических исследований подтвердила высокодостоверное преимущество этого противовирусного препарата по отношению не к плацебо, а к стандартной терапии, которую получают больные в стационаре», — заявила она в эфире телеканала «Россия-24».

Также, по данным ФМБА, «Мир-19» будет эффективен против нового штамма коронавируса «Омикрон», о риске распространения которого 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса

В середине октября в ФМБА сообщили, что препарат «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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