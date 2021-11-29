Украина более чем в два раза увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина увеличила объемы поставок электроэнергии из Белоруссии более чем в два раза. Пиковые показатели импорта составят 900 МВтч по сравнению с 415 МВтч, которые были зафиксированы 27 ноября, сообщает в понедельник, 29 ноября, ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

По данным агентства, поставки мощностью 600 МВтч будут осуществляться 30 ноября в течение семи часов. Ещё в течение 16 часов мощность будет составлять 900 МВтч. В последний час суток поставки производить не планируется, передает RT.

Ранее, 23 ноября, депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов заявил, что на Украине начались веерные отключения электричества, в результате перебоев в части объектов инфраструктуры начали использовать дизельные генераторы. По его словам, отключения в течение месяца наблюдаются в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Как убежден парламентарий, сложившаяся ситуация связана с бездействием властей страны.

До этого, 21 ноября, сообщалось, что Украина снова запросила поставки электроэнергии из Белоруссии. По данным «Укрэнерго» на утро того дня, объемы импортируемой энергии составляли 415 мегаватт в час. Возобновление экспорта электроэнергии на Украину подтвердили в министерстве энергетики Белоруссии.

20 ноября украинский депутат Юлия Тимошенко заявила, что Киев искусственно создал энергетический кризис в стране. Она отметила, что чиновники высокого уровня «встали на колени» перед Минском и просят у Белоруссии «аварийные перетоки».

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

8 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Компания «Белэнерго» уточнила, что с ноября поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут, а заключения новых соглашений такого типа не планируется. Минэнерго Белоруссии предупредило, что с 18 ноября завершаются поставки электроэнергии на Украину.

В конце октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер указала на то, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.