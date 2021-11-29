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Байден отказался считать новый штамм коронавируса «Омикрон» поводом для паники

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Президент США Джо Байден заявил, что считает новый штамм коронавируса «Омикрон» причиной для беспокойства, но никак не поводом для паники. Об этом он сказал 29 ноября, выступая в Белом доме с речью, посвященной пандемии.

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Байден отметил, что «рано или поздно» новый штамм появится в США, однако глава государства выразил уверенность, что страна сможет его победить.

«Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые. <...> Мы будем бороться и победим этот новый вариант [коронавируса]», — сказал он.

Журналисты спросили Байдена о том, рассматривают ли власти США возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну из тех государств, где был обнаружен «Омикрон».

«Масштабы распространения влияют на то, есть ли необходимость в каких-либо ограничениях на въезд. Но я не ожидаю этого на данный момент. Мы посмотрим, как будет складываться ситуация», — сказал американский лидер.

Ранее, 29 ноября, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон». По словам эксперта, данный вариант вируса имеет 52 мутации в главном поверхностном белке — S-белке, то есть он обладает нестабильным геномом и легко поддается мутациям, что ухудшает его жизнеспособность. Альтштейн также выразил надежду, что «Омикрон» не смертоносен.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен. Дальнейшие шаги властей РФ, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о заразности штамма и его последствиях.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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