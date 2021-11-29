Байден отказался считать новый штамм коронавируса «Омикрон» поводом для паники
Президент США Джо Байден заявил, что считает новый штамм коронавируса «Омикрон» причиной для беспокойства, но никак не поводом для паники. Об этом он сказал 29 ноября, выступая в Белом доме с речью, посвященной пандемии.
Байден отметил, что «рано или поздно» новый штамм появится в США, однако глава государства выразил уверенность, что страна сможет его победить.
«Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники. У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые. <...> Мы будем бороться и победим этот новый вариант [коронавируса]», — сказал он.
Журналисты спросили Байдена о том, рассматривают ли власти США возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну из тех государств, где был обнаружен «Омикрон».
«Масштабы распространения влияют на то, есть ли необходимость в каких-либо ограничениях на въезд. Но я не ожидаю этого на данный момент. Мы посмотрим, как будет складываться ситуация», — сказал американский лидер.
Ранее, 29 ноября, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон». По словам эксперта, данный вариант вируса имеет 52 мутации в главном поверхностном белке — S-белке, то есть он обладает нестабильным геномом и легко поддается мутациям, что ухудшает его жизнеспособность. Альтштейн также выразил надежду, что «Омикрон» не смертоносен.
В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен. Дальнейшие шаги властей РФ, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о заразности штамма и его последствиях.
Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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