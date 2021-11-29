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Аллею славы в Далматово Курганской области дополнили QR-кодами

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Индивидуальные QR-коды появились на каждом из 14 бюстов героев на Аллее славы в парке города Далматово Курганской области. При помощи этих кодов можно узнать историю земляков, в честь которых установлены памятники, сообщает администрация Далматовского района.

«14 бюстов героев Далматовского района, расположенные на Аллее славы в городском парке, получили свои индивидуальные QR-коды. Чтобы узнать историю боевой и трудовой славы, достаточно отсканировать QR-код и перейти по ссылке на официальный сайт администрации района. Фотографии, уникальные факты из биографии, послужной список каждого из 14 земляков собраны в путеводителе раздела «Туризм», — говорится в сообщении на сайте районной администрации.

Помимо этого, власти района планируют разместить QR-коды на основных историко-культурных объектах города и района, передает ИА «Ура.ру». Это будет сделано в рамках программы по развитию внутреннего и въездного туризма.

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