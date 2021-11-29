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Более сотни претендентов поборются за премию общества «Знание»

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Лучших российских просветителей выбрали в понедльник, 29 ноября, в Москве. На учрежденную Российским обществом «Знание» премию было подано более 3 тыс. заявок. Почетному жюри следовало выбрать 103 номинантов.

«Лучшие и самые уважаемые представители российской науки и культуры. Самое главное — это очень авторитетные люди, мнению которых доверяют, потому выбирать лучшего из лучших — всегда ответственное и непростое дело. И здесь вопрос авторитета и доверия жюри крайне важен», — приводит РЕН ТВ слова первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

По словам генерального директора «Национальной Медиа Группы» Светланы Балановой, порой выбрать победителя в категории было очень непросто.

«В некоторых категориях очень тяжело выбрать победителя, в некоторых более очевидно и действительно есть какие-то очень яркие проекты, очень масштабные для страны, делающие очень большое дело, поэтому в таких случаях несколько проще голосовать», — призналась она в беседе с «Известиями».

Претенденты на премию поборются в 15 номинациях. Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии 7 декабря.

Российское общество «Знание» учредило премию для признания достижений российских деятелей просвещения: преподавателей, школьных учителей, лекторов, блогеров, компаний, СМИ и проектов из разных областей знаний. Лауреаты премии смогут сотрудничать с обществом «Знание», стать резидентами образовательного продюсерского центра «Машук» с широкими возможностями мультимедийной инфраструктуры, а также получить поддержку общества «Знание» в продвижении своих проектов.

Ранее, 25 ноября, в Санкт-Петербурге завершился марафон «Искусство ПоЗнания». В ходе марафона зрители и спикеры обсудили актуальные темы российской культуры, искусства и образа России в историческом и современном мире. В открытых дискуссиях и лекциях принимали участие известные музыканты, дизайнеры, телеведущие, художники, руководители музеев и государственные деятели.

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