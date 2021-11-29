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Психолог назвал способ правильно просыпаться для продуктивного дня

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, как правильно просыпаться для продуктивного дня
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Психолог Дмитрий Синарев рассказал, как правильно просыпаться для продуктивного дня.

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В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 29 ноября, специалист рассказал, что эффективность в течение рабочего дня и качество принимаемых решений зависят от того, в каком настроении просыпается человек.

«Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве», — посоветовал психолог.

Также он рекомендовал вспомнить приятные моменты из жизни, визуализировать красоту природы или образ любимого человека. Синарев уточнил, что «работающие ресурсы могут быть строго индивидуальны», отмечает телеканал «Звезда».

Специалист призвал не вскакивать с кровати резко, поскольку психика человека не любит резких переходов. Это же можно применить к нервной системе и костно-мышечному аппарату.

В апреле этого года индийский врач Каран Радж на своей странице в TikTok (dr.karanr) рассказал, как просыпаться бодрым.

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