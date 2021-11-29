Виртуальные уроки для школьников проводят в Липецкой области

В Липецкой области снова запустили онлайн-проект регионального управления образования и науки и Липецкого института развития образования «Виртуальный урок». Темы для уроков выбраны так, чтобы они были интересны и понятны всем ученикам.

Виртуальные уроки пройдут с 29 ноября по 10 декабря. Расписание уже объявлено: 29 ноября — химия, 30 ноября –— информатика, 1 декабря — география, 2 декабря — астрономия, 3 декабря — биология, 4 декабря — окружающий мир, 6 декабря — обществознание, 7 декабря — английский язык, 8 декабря — физика, 9 декабря — математика, 10 декабря — русский язык. Об этом информирует GOROD48.

В Добровском районе Липецкой области завершилось строительство новой современной школы. Объект возвели в селе Большой Хомутец. Реализация проекта заняла полтора года. Со стороны центрального входа здание трехэтажное, для начальных классов и дошкольников обустроены отдельные входные группы. В общей сложности школа сможет принять 264 ученика. Помимо обычных кабинетов, в ней обустроены музыкальные классы, кабинет робототехники, большая библиотека, интерактивный тир, изостудия, собственный стадион.