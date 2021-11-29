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«Арсенал» одержал победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу

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Тульский «Арсенал» победил московский «Локомотив» со счетом 3:1 в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает «Спорт-экспресс».

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Счет в матче открыл Даниил Хлусевич — он забил мяч на 17-й минуте. Также дубль оформил Евгений Марков, отличившись на 40-й и 58-й минутах.

Отмечается, что «Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на 12-е место. «Локомотив» занимает четвертую строчку с 25 очками.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Химками», а «Локомотив» примет «Урал».

Днем ранее футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Игра прошла в воскресенье на столичном стадионе «Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

20 ноября «Локомотив» уступил грозненскому «Ахмату» в матче 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» со счетом 2:1 в пользу команды из Грозного.

В ходе матча отличились Даниил Уткин и Артем Полярус (36-я и 58-я минуты, оба «Ахмат»), а также Виталий Лисакович (64, «Локомотив»).

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