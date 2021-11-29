На пассажирские перевозки в Орске выделили 25 млн рублей

Администрация Орска разыгрывает две закупки на осуществление регулярных пассажирских перевозок пассажиров городскими автобусами и трамваями по регулируемым тарифам. На это в общей сложности выделяется 25 млн рублей: 7 млн рублей — на автобусы и 18 млн рублей — на трамваи.

Судя по техническим заданиям, трамваи будут ходить в эти три месяца по шести маршрутам. Документация на перевозку пассажиров автобусами включает в себя семь маршрутов, информирует «Урал56.Ру».

В следующем году Орск должен получить около 500 млн рублей на покупку 61 нового автобуса, их отправят на муниципальные маршруты.