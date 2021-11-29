Пешеходный мост появится на трассе Пермь–Екатеринбург

Движение на трассе Пермь–Екатеринбург будет перекрыто в обе стороны в ночь на 3 декабря. На участке возле свердловского села Киргишаны рабочие будут устанавливать мост для пешеходов. Об этом сообщили в «Уралуправтодоре».

«На трассе Пермь–Екатеринбург планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода. Для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрытие движения. 2 декабря с 23:00 до 23:40 будет перекрыто движение в обоих направлениях», — говорится в заявлении на сайте «Уралуправтодора», передает ИА «Ура.ру».

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края ведет поиск подрядчика для строительства дополнительного выезда с промузла «Осенцы». На первом этапе нужно возвести дорогу и путепровод. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет почти 1,7 млрд рублей. Подрядчику предстоит построить 3,2 км дороги из асфальтобетона с февраля 2022-го по октябрь 2024 года.