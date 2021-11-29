Отставка основателя Twitter спровоцировала резкий рост акций компании
Основатель Twitter ушел с поста гендиректора компании. Руководить компанией будет технический директор Параг Агравал. Новость о возможной отставке Джека Дорси спровоцировала резкий рост акций, передает телеканал «Известия». Стоимость ценных бумаг Twitter увеличилась на 6,5%. Отмечается, что на предторгах стоимость акций подскочила на 11%. Биржа Nasdaq на фоне этих сообщений ранее временно приостановила торговлю акциями Twitter.
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